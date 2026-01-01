Украина официально вышла из соглашения СНГ об охране границ
Другие страны
- 27 января, 2026
- 01:04
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении участия страны в соглашении СНГ, касающемся охраны государственных границ и морских экономических зон.
Как передает Report, соответствующий документ размещен на официальном сайте президента Украины.
В указе говорится о выходе Украины из соглашения, заключенного 20 марта 1992 года в Киеве между государствами - участниками Содружества Независимых Государств.
Последние новости
01:04
Украина официально вышла из соглашения СНГ об охране границДругие страны
00:32
Прошло три года со дня теракта в посольстве Азербайджана в ИранеДругие
00:02
В Украине продлен режим военного положенияДругие страны
23:48
Хикмет Гаджиев поделился документальным фильмом AnewZ о ШекиВнутренняя политика
23:45
Между Арагчи и главой МИД Шри-Ланки состоялся телефонный разговорВ регионе
23:40
Трамп: Возвращение тел всех заложников позволит сосредоточиться на втором этапе сделки по ГазеДругие страны
23:29
Зеленский обновил состав СНБО УкраиныДругие страны
23:24
При ударах ВС РФ по домам и школе в Харькове пострадали два человекаДругие страны
23:15