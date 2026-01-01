Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Украина официально вышла из соглашения СНГ об охране границ

    Другие страны
    • 27 января, 2026
    • 01:04
    Украина официально вышла из соглашения СНГ об охране границ

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении участия страны в соглашении СНГ, касающемся охраны государственных границ и морских экономических зон.

    Как передает Report, соответствующий документ размещен на официальном сайте президента Украины.

    В указе говорится о выходе Украины из соглашения, заключенного 20 марта 1992 года в Киеве между государствами - участниками Содружества Независимых Государств.

    Украина СНГ охрана границ указ

    Последние новости

    01:04

    Украина официально вышла из соглашения СНГ об охране границ

    Другие страны
    00:32

    Прошло три года со дня теракта в посольстве Азербайджана в Иране

    Другие
    00:02

    В Украине продлен режим военного положения

    Другие страны
    23:48

    Хикмет Гаджиев поделился документальным фильмом AnewZ о Шеки

    Внутренняя политика
    23:45

    Между Арагчи и главой МИД Шри-Ланки состоялся телефонный разговор

    В регионе
    23:40

    Трамп: Возвращение тел всех заложников позволит сосредоточиться на втором этапе сделки по Газе

    Другие страны
    23:29

    Зеленский обновил состав СНБО Украины

    Другие страны
    23:24

    При ударах ВС РФ по домам и школе в Харькове пострадали два человека

    Другие страны
    23:15

    В ЮАР из-за наводнений погибли 25 человек

    Другие страны
    Лента новостей