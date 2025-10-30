В Украине продлен режим военного положения
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации.
Как передает Report, соответствующие документы обнародованы на сайте Верховной Рады.
Согласно принятым решениям, военное положение и мобилизация будут действовать еще 90 дней - до 4 мая 2026 года.
Напомним, что решение об очередном продлении военного положения и мобилизации Верховная Рада приняла 13 января.
