    Другие страны
    • 27 января, 2026
    • 02:01
    Axios: Трампу представят новые варианты потенциальных ударов США по Ирану

    Сотрудники вашингтонской администрации на этой неделе представят президенту США Дональду Трампу новые предложения относительно возможного применения военной силы против Ирана.

    Как передает Report, об этом сообщил портал Axios.

    По словам его источников, ранее в этом месяце Трамп был близок к тому, чтобы отдать приказ о нанесении ударов по территории Ирана в связи с протестами в стране. "Вместо этого он отложил решение, одновременно перебросив военные силы в регион", - уточняет портал. "Сотрудники Белого дома говорят, что возможность ударов по-прежнему рассматривается, хотя протесты [в Иране] по большей части подавлены", - говорится в публикации.

    В то же время, Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что ударная авианосная группа во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln находится в акватории Индийского океана. Сообщается, что авианосец выполняет поставленные задачи, а моряки проводят плановые работы по техническому обслуживанию.

    Сообщается, что Трамп пока не принял окончательное решение о возможности ударов по Ирану. "Он, вероятно, проведет дальнейшие консультации на этой неделе, и ему представят дополнительные вариант применения военной силы", - говорится в материале.

    Трамп ранее в интервью Axios заявил, что США сосредоточили крупные силы вблизи Ирана, и выразил уверенность в готовности Тегерана к диалогу и к потенциальным договоренностям с Вашингтоном.

    23 января Трамп сообщил, что США следят за Ираном и направляют в регион значительные силы. По его словам, "в этом направлении идет множество кораблей, движется большой флот". Ранее американский лидер предупреждал, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.

    В свою очередь, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи ранее заявил, что военные этой страны внимательно отслеживают все передвижения Вооруженных сил США на Ближнем Востоке и принимают необходимые меры для укрепления обороноспособности своей страны.

    Иран США Дональд Трамп военная сила CENTCOM
    Лента новостей