Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Трамп: Возвращение тел всех заложников позволит сосредоточиться на втором этапе сделки по Газе

    Другие страны
    • 26 января, 2026
    • 23:40
    Трамп: Возвращение тел всех заложников позволит сосредоточиться на втором этапе сделки по Газе

    Возвращение всех израильских заложников палестинским движением ХАМАС позволит полностью сосредоточиться на втором этапе сделки по Газе.

    Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью порталу Axios.

    По его словам, ХАМАС оказало содействие для возвращения сегодня останков последнего израильского заложника Рана Гвили, находившегося в секторе Газа.

    "Они (представители движения - ред.) очень усердно работали, чтобы вернуть тело. Они сотрудничали с Израилем в этом вопросе. Вы можете себе представить, насколько это было сложно", - отметил Трамп.

    Он уточнил, что все заложники, как живые, так и погибшие, возвращены израильской стороне. Глава Вашингтонской Администрации назвал это событие критическим моментом для реализации его мирного плана, отметив, что теперь внимание может быть полностью сосредоточено на втором этапе сделки.

    Трамп сообщил, что уже обсудил ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    "Никто не верил, что мы вернем всех заложников. Это был великий момент. Теперь мы должны разоружить ХАМАС, как они и обещали", - добавил американский лидер.

    Дональд Трамп мирный план по Газе Израиль ХАМАС заложники

    Последние новости

    00:02

    В Украине продлен режим военного положения

    Другие страны
    23:48

    Хикмет Гаджиев поделился документальным фильмом AnewZ о Шеки

    Внутренняя политика
    23:45

    Между Арагчи и главой МИД Шри-Ланки состоялся телефонный разговор

    В регионе
    23:40

    Трамп: Возвращение тел всех заложников позволит сосредоточиться на втором этапе сделки по Газе

    Другие страны
    23:29

    Зеленский обновил состав СНБО Украины

    Другие страны
    23:24

    При ударах ВС РФ по домам и школе в Харькове пострадали два человека

    Другие страны
    23:15

    В ЮАР из-за наводнений погибли 25 человек

    Другие страны
    23:02

    Белый дом назвал историческими переговоры между РФ, США и Украиной в ОАЭ

    Другие страны
    22:52

    Черногория еще на один шаг приблизилась к вступлению в ЕС

    Другие страны
    Лента новостей