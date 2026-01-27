Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    • 27 января, 2026
    • 01:46
    Посол Франции в Киеве: Поставки истребителей Mirage 2000 для Украины продолжаются

    Франция продолжает поставлять Украине истребители Mirage 2000.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил посол Франции в Киеве Гаэль Весьер.

    По его словам, программа поставок остается в силе, параллельно продолжается подготовка украинских пилотов.

    При этом дипломат не стал уточнять, сколько именно самолетов уже передано и на каком этапе сейчас находится процесс.

    Также посол Франции в Украине отреагировал на сообщения в СМИ о дефиците ракет SCALP. Он признал, что у страны действительно нет огромных запасов, и производство этих ракет занимает много времени, но Париж делает все возможное.

    Весьер заверил, что Франция в сфере военной поддержки пытается делать очень много, оставаясь максимально синхронизированной с реальными потребностями ВСУ. Он подчеркнул, что Франция хочет видеть Украину сильной в военном отношении.

    "Нам нужна сильная, в том числе в военном отношении, Украина, чтобы она находилась в наилучшей возможной позиции на переговорах", - заявил дипломат.

    российско-украинская война Франция посол Mirage 2000

