Посол Франции в Киеве: Поставки истребителей Mirage 2000 для Украины продолжаются

Франция продолжает поставлять Украине истребители Mirage 2000.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил посол Франции в Киеве Гаэль Весьер.

По его словам, программа поставок остается в силе, параллельно продолжается подготовка украинских пилотов.

При этом дипломат не стал уточнять, сколько именно самолетов уже передано и на каком этапе сейчас находится процесс.

Также посол Франции в Украине отреагировал на сообщения в СМИ о дефиците ракет SCALP. Он признал, что у страны действительно нет огромных запасов, и производство этих ракет занимает много времени, но Париж делает все возможное.

Весьер заверил, что Франция в сфере военной поддержки пытается делать очень много, оставаясь максимально синхронизированной с реальными потребностями ВСУ. Он подчеркнул, что Франция хочет видеть Украину сильной в военном отношении.

"Нам нужна сильная, в том числе в военном отношении, Украина, чтобы она находилась в наилучшей возможной позиции на переговорах", - заявил дипломат.