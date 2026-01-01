Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Прошло три года со дня теракта в посольстве Азербайджана в Иране

    • 27 января, 2026
    • 00:32
    Прошло три года с момента террористического нападения на посольство Азербайджана в столице Ирана Тегеране.

    Report напоминает, что 27 января 2023 года в 8:30 по бакинскому времени на посольство Азербайджана было совершено террористическое нападение. Гражданин Ирана Ясин Гусейнзаде, вооруженный автоматом "Калашникова", прорвал охранный пост и убил начальника службы охраны посольства Орхана Аскерова. В ходе предотвращения нападения сотрудники службы охраны Васиф Тагиев и Махир Иманов получили ранения.

    30 января Министерство иностранных дел Азербайджана эвакуировало сотрудников посольства из Тегерана, и деятельность посольства была приостановлена. В связи с нападением Служба государственной безопасности Азербайджана возбудила уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

    Орхан Аскеров был похоронен на Второй Аллее Шехидов. 3 февраля 2023 года указом Президента Азербайджанской Республики Орхан Ризван оглу Аскеров (посмертно) был награжден медалью "За Родину". Васиф Натиг оглу Тагиев был удостоен ордена "Мужество" I степени, а Махир Кямиль оглу Иманов награжден медалью "За Родину".

    После инцидента деятельность посольства Азербайджана в Тегеране была приостановлена. Сотрудники посольства и члены их семей 29 января 2023 года были эвакуированы из Тегерана в Баку.

    В результате переговоров между двумя государствами с 15 июля 2024 года посольство Азербайджана в Иране возобновило свою деятельность по новому адресу, и посол вместе с персоналом вернулся в Иран.

    Судебный процесс над Ясином Гусейнзаде, виновным в совершении теракта, продолжался два года. По итогам суда Министерство юстиции Ирана сообщило о вынесении ему смертного приговора. Верховный суд Ирана подтвердил смертный приговор лицу, напавшему на посольство, и дело было передано в Тегеран для исполнения.

    Согласно информации, судебное решение в отношении Ясина Гусейнзаде, совершившего нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, было приведено в исполнение в мае прошлого года - он был казнен.

