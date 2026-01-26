Зеленский обновил состав СНБО Украины

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ.

    Согласно документу, в состав СНБО вошли первый вице-премьер, министр энергетики Денис Шмыгаль и министр обороны Михаил Федоров.

    В то же время, этим же указом, из состава СНБО выведен бывший глава СБУ Василий Малюк.

    В начале года Владимир Зеленский инициировал масштабные кадровые изменения в высшем руководстве государства. Должность руководителя Офиса президента занял Кирилл Буданов, а Главное управление разведки возглавил Олег Иващенко, который ранее руководил Службой внешней разведки.

    Ротации произошли и в правительстве. Михаил Федоров назначен министром обороны, тогда как Денис Шмыгаль стал первым вице-премьер-министром и главой Министерства энергетики.

