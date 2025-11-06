Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Азербайджанские журналисты посетили молочный завод в городе Ургенч

    Медиа
    • 06 ноября, 2025
    • 17:21
    Азербайджанские журналисты посетили молочный завод в городе Ургенч

    В рамках пресс-тура в Узбекистан представители азербайджанских медиа посетили молочный завод Damar, расположенный в городе Ургенч.

    Как передает корреспондент Report, завод специализируется на производстве сыров и молочных продуктов по традиционным рецептам Хорезма.

    Журналисты ознакомились с технологическим процессом. Предприятие осуществляет переработку сырья, полученного от породистых коров, выращенных в экологически чистых условиях Хорезмской области. В процессе переработки используется европейское оборудование и современные технологии.

    В ассортименте завода представлены различные виды сыров: натуральный сыр Damar, хорезмский сыр и другие виды с выдержкой от 3 месяцев до 9 недель, а также плавленые и копченые сырные продукты.

    Представители завода подчеркнули, что компания уделяет особое внимание высокому качеству и натуральности используемых ингредиентов.

    Фото
    Azərbaycanlı jurnalistlər Ürgəncdə Damar süd zavodunda olublar
    Фото
    Azerbaijani journalists visit dairy plant in Urgench

