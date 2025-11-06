Азербайджанские журналисты посетили молочный завод в городе Ургенч

В рамках пресс-тура в Узбекистан представители азербайджанских медиа посетили молочный завод Damar, расположенный в городе Ургенч.

Как передает корреспондент Report, завод специализируется на производстве сыров и молочных продуктов по традиционным рецептам Хорезма.

Журналисты ознакомились с технологическим процессом. Предприятие осуществляет переработку сырья, полученного от породистых коров, выращенных в экологически чистых условиях Хорезмской области. В процессе переработки используется европейское оборудование и современные технологии.

В ассортименте завода представлены различные виды сыров: натуральный сыр Damar, хорезмский сыр и другие виды с выдержкой от 3 месяцев до 9 недель, а также плавленые и копченые сырные продукты.

Представители завода подчеркнули, что компания уделяет особое внимание высокому качеству и натуральности используемых ингредиентов.