Азербайджанские журналисты посетили ковровое предприятие Khiva Gilam Kombinati

В рамках пресс-тура по Узбекистану представители азербайджанских СМИ посетили ковровое предприятие Khiva Gilam Kombinati в городе Хива.

Как передает корреспондент Report из города Хива, предприятие было основано в 1977 году и является одним из крупнейших в Узбекистане по производству ковров.

Завод занимает площадь около 11,8 гектаров, из которых 4,7 гектара приходится на производственные объекты. Ежегодно здесь выпускается до 2,2 млн квадратных метров ковровой продукции.

Продукция экспортируется в Азербайджан, Россию, Германию, Китай.

В ходе визита журналисты ознакомились с технологическим процессом, современным оборудованием и посетили шоу-рум предприятия, где представлены готовые изделия.