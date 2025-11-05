Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Азербайджанские журналисты посетили ковровое предприятие Khiva Gilam Kombinati

    Медиа
    • 05 ноября, 2025
    • 17:52
    Азербайджанские журналисты посетили ковровое предприятие Khiva Gilam Kombinati

    В рамках пресс-тура по Узбекистану представители азербайджанских СМИ посетили ковровое предприятие Khiva Gilam Kombinati в городе Хива.

    Как передает корреспондент Report из города Хива, предприятие было основано в 1977 году и является одним из крупнейших в Узбекистане по производству ковров.

    Завод занимает площадь около 11,8 гектаров, из которых 4,7 гектара приходится на производственные объекты. Ежегодно здесь выпускается до 2,2 млн квадратных метров ковровой продукции.

    Продукция экспортируется в Азербайджан, Россию, Германию, Китай.

    В ходе визита журналисты ознакомились с технологическим процессом, современным оборудованием и посетили шоу-рум предприятия, где представлены готовые изделия.

    Хива Узбекистан представители медиа Khiva Gilam Kombinati ковроткачество
    Azerbaijani media visit carpet factory in Uzbekistan's Khiva

    Последние новости

    18:11

    В Армении около 30 человек задержаны за незаконное хранение оружия

    В регионе
    17:55
    Фото
    Видео

    При крушении самолета в Кентукки погибли девять человек - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    17:52
    Фото

    Азербайджанские журналисты посетили ковровое предприятие Khiva Gilam Kombinati

    Медиа
    17:47

    Бельгия намерена активировать 4-ю статью НАТО из-за инцидентов с БПЛА

    Другие страны
    17:46

    В Азербайджане задержаны иностранцы, нарушившие правила охоты

    Экология
    17:39

    Самир Рзаев: Количество рейсов Баку - Тель-Авив увеличится до 21 в неделю

    Инфраструктура
    17:35

    Израильская атака на юге Ливана привела к гибели одного человека

    Другие страны
    17:34

    Азербайджан расширяет экономическую интеграцию с Арабской координационной группой

    Бизнес
    17:29

    Суд в Казахстане признал пилотов виновными в крушении самолета Bek Air

    В регионе
    Лента новостей