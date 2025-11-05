Азербайджанские журналисты посетили ковровое предприятие Khiva Gilam Kombinati
Медиа
- 05 ноября, 2025
- 17:52
В рамках пресс-тура по Узбекистану представители азербайджанских СМИ посетили ковровое предприятие Khiva Gilam Kombinati в городе Хива.
Как передает корреспондент Report из города Хива, предприятие было основано в 1977 году и является одним из крупнейших в Узбекистане по производству ковров.
Завод занимает площадь около 11,8 гектаров, из которых 4,7 гектара приходится на производственные объекты. Ежегодно здесь выпускается до 2,2 млн квадратных метров ковровой продукции.
Продукция экспортируется в Азербайджан, Россию, Германию, Китай.
В ходе визита журналисты ознакомились с технологическим процессом, современным оборудованием и посетили шоу-рум предприятия, где представлены готовые изделия.
