İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    "Khiva Gilam Kombinati" Azərbaycandan 7,5 milyon dollarlıq sifarişlər alıb

    Media
    • 05 noyabr, 2025
    • 18:16
    Khiva Gilam Kombinati Azərbaycandan 7,5 milyon dollarlıq sifarişlər alıb

    Özbəkistanın Xivə şəhərində fəaliyyət göstərən "Khiva Gilam Kombinati" xalça müəssisəsi Azərbaycandan 7,5 milyon dollar dəyərində sifarişlər alıb.

    "Report"un müxbiri bildirir ki, bu barədə Özbəkistana təşkil olunmuş media-tur çərçivəsində müəssisəni ziyarət edən Azərbaycanın mətbuat nümayəndələrinə kombinatın direktor müavini Oktem Rahimov məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, 2020-ci ildə aparılan modernləşdirmə işlərindən sonra fabrikin gücü əhəmiyyətli dərəcədə artıb və hazırda burada ayda təxminən 750 min kvadratmetr xalça istehsal edilir. Məhsulun əsas həcmi Azərbaycan, Rusiya, Almaniya və Çinə ixrac olunur.

    Müəssisə 1977-ci ildə təsis edilib və Özbəkistanın ən böyük xalça istehsalı müəssisələrindən biridir. Onun ümumi sahəsi 11,8 hektardır, istehsal obyektləri 4,7 hektar ərazidə yerləşir.

    Müəssisədə illik 2,2 milyon kvadratmetrə yaxın xalça məhsulları istehsal olunur.

    Səfər zamanı jurnalistlər texnoloji proses və müasir avadanlıqlarla tanış olub, eləcə də hazır məhsulların nümayiş olunduğu "şou-rum"a baş çəkiblər.

    Özbəkistan xalça Azərbaycan
    Foto
    Khiva Gilam Kombinati получил заказы из Азербайджана на $7,5 млн
    Foto
    Khiva Gilam Kombinati secures $7.5M carpet orders from Azerbaijan

    Son xəbərlər

    19:04

    "Sabah" UEFA Gənclər Liqasında mübarizəni dayandırıb

    Futbol
    18:56

    Ravin Alməmmədov: "Ermənistan təmsilçiləri ilə eyni çəkidə yer almağım əlavə təzyiq yaratmadı"

    Fərdi
    18:54

    Putin: Rusiya CTBT iştirakçılarının nüvə sınaqlarını cavabsız qoymayacaq

    Region
    18:48

    Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı arasında dənizçilik təhsili sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    18:41

    BMT nümayəndəsi: Azərbaycan gələn il Dünya Şəhərsalma Forumu ilə qlobal məsələnin mərkəzi olacaq

    İnfrastruktur
    18:40
    Foto

    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva arıçılıq məhsullarının sərgi-satış yarmarkasını ziyarət ediblər

    Daxili siyasət
    18:39

    İƏT Orta Dəhlizin modernləşdirilməsini sürətləndirmək üçün investisiya fondunun yaradılmasını nəzərdən keçirir

    İnfrastruktur
    18:34

    Komitə rəsmisi: Hazırda inşa olunan yaşayış binalarının yeni memarlıq üslubuna diqqət yetirilir

    Daxili siyasət
    18:32

    Ermənistanda 30-a yaxın şəxs qanunsuz silahla bağlı saxlanılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti