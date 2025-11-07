Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Азербайджанские журналисты посетили филиал IT Park Uzbekistan в Ургенче

    Медиа
    • 07 ноября, 2025
    • 16:34
    Азербайджанские журналисты посетили филиал IT Park Uzbekistan в Ургенче

    В рамках четвертого дня пресс-тура по Узбекистану представители азербайджанских СМИ посетили филиал IT Park Uzbekistan, расположенный в городе Ургенч Хорезмской области.

    Как передает корреспондент Report, в Ургенче действует Инкубационный центр, созданный на базе филиала Ташкентского университета информационных технологий (TUIT).

    Центр был открыт в 2021 году и стал площадкой для поддержки начинающих предпринимателей и стартапов в сфере информационных технологий.

    Кроме того, 16 февраля 2022 года в Ургенче при участии IT Park Uzbekistan были запущены IT-Центр, IT-Техникум и новый инкубационный центр, направленные на развитие цифрового образования и IT-инициатив в регионе. Здесь молодые специалисты получают современные знания в области программирования, веб-разработки и кибербезопасности, а также возможность реализовывать собственные проекты.

    Во время визита азербайджанские журналисты ознакомились с инфраструктурой центра, а также узнали о реализуемых в регионе образовательных и инновационных программах.

    Филиал IT Park в Ургенче является частью национальной сети, объединяющей технопарки во всех регионах страны.

    СМИ Узбекистан Ургенч
