Азербайджанские журналисты посетили филиал IT Park Uzbekistan в Ургенче

В рамках четвертого дня пресс-тура по Узбекистану представители азербайджанских СМИ посетили филиал IT Park Uzbekistan, расположенный в городе Ургенч Хорезмской области.

Как передает корреспондент Report, в Ургенче действует Инкубационный центр, созданный на базе филиала Ташкентского университета информационных технологий (TUIT).

Центр был открыт в 2021 году и стал площадкой для поддержки начинающих предпринимателей и стартапов в сфере информационных технологий.

Кроме того, 16 февраля 2022 года в Ургенче при участии IT Park Uzbekistan были запущены IT-Центр, IT-Техникум и новый инкубационный центр, направленные на развитие цифрового образования и IT-инициатив в регионе. Здесь молодые специалисты получают современные знания в области программирования, веб-разработки и кибербезопасности, а также возможность реализовывать собственные проекты.

Во время визита азербайджанские журналисты ознакомились с инфраструктурой центра, а также узнали о реализуемых в регионе образовательных и инновационных программах.

Филиал IT Park в Ургенче является частью национальной сети, объединяющей технопарки во всех регионах страны.