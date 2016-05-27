​Азербайджанские журналисты обратились к Рамилю Усубову

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Группа азербайджанских журналистов обратилась к министру внутренних дел, генерал-полковнику Рамилю Усубову.

Как сообщает Report, обращение подписали более 50-ти журналистов, работающих в разных средствах массовой информации.

В обращении выражается беспокойство в связи с фактом ограбления 17 мая квартиры, которую арендовал сотрудник Агентства "АРА" Мубариз Асланов. Преступники во время служебной командировки М.Асланова ограбили квартиру журналиста, воспользовавшись отсутствием его супруги и малолетнего ребенка.

В обращении отмечается, что за последние годы произошли несколько фактов ограбления квартир некоторых журналистов, и ни одно из этих преступлений раскрыто не было.

Так, 15 мая 2014 года ограбили квартиру редактора сайта "Qafqazinfo.az" Гюнель Абиловой, в ночь с 15 на 16 августа 2014 года – сотрудника сайта "Modern.az" Эльмина Нуризаде, в период с 21 по 29 сентября 2013 года – сотрудницы "APA" TV Улькяр Гасымовой, 19 января 2016 года – сотрудника сайта "AzVision" Эльвина Абдулгадирова, 17 мая этого года - сотрудника агентства "АРА" Мубариза Асланова. Пострадавшим нанесен значительный ущерб.

В обращении отмечается, что ни один из фактов не был раскрыт.

Учитывая важность вопроса, представители СМИ попросили министра взять это дело под личный контроль.