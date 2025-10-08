Азербайджан представлен на конференции по защите журналистов в Дохе

В катарской столице Дохе проходит международная конференция на тему "Защита журналистов в вооруженных конфликтах", организованная Национальным комитетом по правам человека (NHRC) и Центром общественных свобод и прав человека медиасети "Аль-Джазира".

Как сообщает Report, Азербайджан на мероприятии представляет президент Международного фонда "Евразия пресс" (МФЭП) Умуд Мирзаев.

Работа конференции началась с минуты молчания в память о журналистах, погибших при исполнении профессиональных обязанностей в зонах конфликтов по всему миру.

Председатель Национального комитета по правам человека Катара Марьям бинт Абдулла Аль-Аттия и генеральный директор медиасети "Аль-Джазира" шейх Насир бин Файсал бин Халифа Аль-Тани выразили сожаление по поводу гибели журналистов и подчеркнули, что конференция проводится в ответ на преднамеренные нападения на представителей СМИ.

Было отмечено, что убийство журналистов - это не только нарушение права на жизнь, но и ограничение права общества на получение достоверной информации. Участники призвали международное журналистское сообщество и правозащитные организации объединить усилия для защиты журналистов, работающих в условиях вооруженных конфликтов, что позволит им безопасно выполнять профессиональные обязанности.

Международная конференция проводится на основе Всемирной декларации о защите журналистов - Дохийской декларации, принятой в марте 2016 года в Дохе в рамках Всемирного конгресса Международного института прессы (IPI) при поддержке медиасети "Аль-Джазира". Этот документ был одобрен Советом по правам человека ООН и подписан более чем 70 медиа-организациями и свыше 1500 журналистами.