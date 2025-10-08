Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе

    Азербайджан представлен на конференции по защите журналистов в Дохе

    Медиа
    • 08 октября, 2025
    • 18:23
    Азербайджан представлен на конференции по защите журналистов в Дохе

    В катарской столице Дохе проходит международная конференция на тему "Защита журналистов в вооруженных конфликтах", организованная Национальным комитетом по правам человека (NHRC) и Центром общественных свобод и прав человека медиасети "Аль-Джазира".

    Как сообщает Report, Азербайджан на мероприятии представляет президент Международного фонда "Евразия пресс" (МФЭП) Умуд Мирзаев.

    Работа конференции началась с минуты молчания в память о журналистах, погибших при исполнении профессиональных обязанностей в зонах конфликтов по всему миру.

    Председатель Национального комитета по правам человека Катара Марьям бинт Абдулла Аль-Аттия и генеральный директор медиасети "Аль-Джазира" шейх Насир бин Файсал бин Халифа Аль-Тани выразили сожаление по поводу гибели журналистов и подчеркнули, что конференция проводится в ответ на преднамеренные нападения на представителей СМИ.

    Было отмечено, что убийство журналистов - это не только нарушение права на жизнь, но и ограничение права общества на получение достоверной информации. Участники призвали международное журналистское сообщество и правозащитные организации объединить усилия для защиты журналистов, работающих в условиях вооруженных конфликтов, что позволит им безопасно выполнять профессиональные обязанности.

    Международная конференция проводится на основе Всемирной декларации о защите журналистов - Дохийской декларации, принятой в марте 2016 года в Дохе в рамках Всемирного конгресса Международного института прессы (IPI) при поддержке медиасети "Аль-Джазира". Этот документ был одобрен Советом по правам человека ООН и подписан более чем 70 медиа-организациями и свыше 1500 журналистами.

    МФЭП международная конференция Доха защита журналистов
    Azərbaycan Dohada "Jurnalistlərin silahlı münaqişələrdə müdafiəsi" adlı konfransda təmsil olunur

    Последние новости

    18:38
    Фото
    Видео

    Дорожная полиция провела в Баку просветительское мероприятие для пешеходов

    Внутренняя политика
    18:26
    Фото

    Азербайджан и Словакия обсудили сотрудничество в сфере кибербезопасности

    ИКТ
    18:23

    Азербайджан представлен на конференции по защите журналистов в Дохе

    Медиа
    18:12

    Очередной защитник "Реала" выбыл из строя

    Футбол
    18:01
    Фото

    АПБА назвало причину отравления 73 человек в Имишли

    Другие
    18:00

    В Афганистане ограничили доступ к Instagram, Facebook и Snapchat

    Другие страны
    17:57

    Азербайджан и Оман создадут рабочую группу по инвестициям

    Бизнес
    17:39

    В Отдельной общевойсковой армии начался прием на сверхсрочную военную службу

    Армия
    17:32
    Фото

    Азербайджан и ФРГ обсудили расширение сотрудничества в финансовой сфере

    Финансы
    Лента новостей