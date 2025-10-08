İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan Dohada "Jurnalistlərin silahlı münaqişələrdə müdafiəsi" adlı konfransda təmsil olunur

    Media
    • 08 oktyabr, 2025
    • 18:03
    Azərbaycan Dohada Jurnalistlərin silahlı münaqişələrdə müdafiəsi adlı konfransda təmsil olunur

    Qətərin paytaxtı Dohada bu dövlətin Milli İnsan Hüquqları Komitəsi (NHRC) və Əl-Cəzirə İctimai Azadlıqlar və İnsan Haqları Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə "Silahlı münaqişələrdə jurnalistlərin müdafiəsi" mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, konfransda ölkəmizi Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun (BAMF) prezidenti Umud Mirzəyev təmsil edir.

    Beynəlxalq konfrans dünyanın müxtəlif münaqişə zonalarında peşə fəaliyyətini həyata keçirərkən həlak olan jurnalistlərin xatirəsini 1 dəqiqəlik sükutla yad etməklə başlayıb.

    Tədbirdə çıxış edən Qətər Dövlətinin Milli İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Məryəm bint Abdullah Al Attiyah və Əl-Cəzirə Media Şəbəkəsinin baş direktoru Şeyx Nasir bin Faysal bin Xəlifə Al Tani dünya miqyasında baş verən jurnalist ölümlərinə görə təəssüfləniblər və konfransın media işçilərinin məqsədli hədəfə alınmasına cavab olaraq təşkil edildiyini bildiriblər. Vurğulanıb ki, jurnalistlərin qətlə yetirilməsi yalnız həyat hüququnun pozulması deyil, həm də insanların məlumat və həqiqətə çıxış hüquqlarının məhdudlaşdırılmasıdır. Həmçinin beynəlxalq jurnalist icması və insan hüquqları müdafiəçiləri ön cəbhədə olan jurnalistləri qorumaq üçün birləşməyə çağırılıb. Qeyd edilib ki, bu, onlara rahat fəaliyyət göstərməkdə kömək olacaq.

    İki gün davam edəcək konfrans silahlı münaqişələrdə jurnalistlərə qarşı pozuntuları araşdırmaq üçün beynəlxalq faktaraşdırıcı komitələrin yaradılmasını nəzərdə tutan təklifin qəbul olunmasını, beynəlxalq qorunma mexanizmlərinin gücləndirilməsi yollarını araşdıracaq. Tədbir çəçivəsidnə yeddi plenar sessiya keçiriləcək və bir sıra məsələlər müzakirə olunacaq.

    Qeyd edək ki, silahlı münaqişələrdə jurnalistlərin müdafiəsinə dair beynəlxalq konfrans Beynəlxalq Mətbuat İnstitutunun (IPI) 2016-cı ilin mart ayında Dohada keçirilmiş Dünya Konqresi çərçivəsində, "Əl-Cəzirə" Media Şəbəkəsinin ev sahibliyi ilə qəbul olunmuş Jurnalistlərin Müdafiəsinə dair Ümumdünya Bəyannaməsi - Doha Bəyannaməsi əsasında təşkil olunur. Bəyannamə BMT İnsan Hüquqları Şurası tərəfindən təsdiqlənib və 70-dən çox media qurumu və 1500-dən çox jurnalist tərəfindən imzalanıb.

    doha jurnalistlər silahlı münaqişələr Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondu Umud Mirzəyev
    Азербайджан представлен на конференции по защите журналистов в Дохе

    Son xəbərlər

    18:30

    İran və Türkmənistanın XİN başçıları enerji və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Region
    18:30

    Əbdüssalam Əl-Murşidi: "Azərbaycanla əməkdaşlıq qabaqcıl texnologiyalara çıxış imkanı yaradır"

    Biznes
    18:28

    Tbilisi Məhkəməsi dövlət obyektlərini ələ keçirməyə cəhd ittihamı ilə bir neçə nəfəri həbs edib

    Region
    18:24
    Foto
    Video

    Bakıda piyadalar üçün dərs: Polis ölüm anlarını göstərdi

    Daxili siyasət
    18:21

    Əfqanıstanda bir sıra sosial şəbəkələrə giriş məhdudlaşdırılıb

    Digər ölkələr
    18:12

    Avropa Parlamenti Rusiyanın hibrid təhdidlərinə cavabı müzakirə edib: birlik, təmkin və fikir ayrılıqları

    Digər ölkələr
    18:07
    Foto

    Azərbaycan-Oman İnvestisiya üzrə İşçi Qrupu yaradılacaq

    Biznes
    18:04
    Foto

    Azərbaycan Slovakiya ilə kibertəhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    İKT
    18:03

    Azərbaycan Dohada "Jurnalistlərin silahlı münaqişələrdə müdafiəsi" adlı konfransda təmsil olunur

    Media
    Bütün Xəbər Lenti