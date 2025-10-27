Аудиовизуальный совет требует наказать MTV за нарушение закона о защите детей

Аудиовизуальный совет Азербайджана обратился в суд с требованием оштрафовать телеканал MTV за показ сюжета со свадебного торжества, где жених и невеста были близкими родственниками.

Как сообщает Report, нарушение касается передачи "Toya gəlmişik", которая вещалась 22 октября с 20:31 до 21:24. В частности, был показан сюжет о свадьбе двоюродных брата и сестры с нарушением требований закона "О защите детей от вредной информации".

Представитель компании "MUZ TV Azərbaycan", которая владеет телеканалом, был вызван в Совет для объяснений.

Согласно Кодексу об административных проступках, за подобное нарушение юридическим лицам грозит штраф в размере от 3 000 до 4 000 манатов.