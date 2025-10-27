Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Аудиовизуальный совет требует наказать MTV за нарушение закона о защите детей

    Медиа
    • 27 октября, 2025
    • 13:41
    Аудиовизуальный совет требует наказать MTV за нарушение закона о защите детей

    Аудиовизуальный совет Азербайджана обратился в суд с требованием оштрафовать телеканал MTV за показ сюжета со свадебного торжества, где жених и невеста были близкими родственниками.

    Как сообщает Report, нарушение касается передачи "Toya gəlmişik", которая вещалась 22 октября с 20:31 до 21:24. В частности, был показан сюжет о свадьбе двоюродных брата и сестры с нарушением требований закона "О защите детей от вредной информации".

    Представитель компании "MUZ TV Azərbaycan", которая владеет телеканалом, был вызван в Совет для объяснений.

    Согласно Кодексу об административных проступках, за подобное нарушение юридическим лицам грозит штраф в размере от 3 000 до 4 000 манатов.

    Аудиовизуальный совет MTV телеканалы штрафы
    Audiovizual Şura MTV-nin cərimələnməsi üçün məhkəməyə müraciət edib

    Последние новости

    13:50

    Министр Словении: Азербайджан может стать ключевым партнером ЕС в области цифровых технологий - ИНТЕРВЬЮ

    Бизнес
    13:48

    Кыргызстан и Азербайджан планируют провести заседание межправкомиссии в декабре

    Внешняя политика
    13:41

    Аудиовизуальный совет требует наказать MTV за нарушение закона о защите детей

    Медиа
    13:33

    Литва может активировать статью 4 Устава НАТО из-за ситуации у границ с Беларусью

    Другие страны
    13:24

    Врач-онколог: В Азербайджане у мужчин стали чаще выявлять рак молочной железы

    Здоровье
    13:14

    AYNA обновило 35% автобусного парка для междугородних перевозок из Баку

    Инфраструктура
    13:09

    Против 41 человека возбуждены уголовные дела после акции протеста в Гюмри

    В регионе
    13:04

    В Милли Меджлисе пройдет международная парламентская конференция

    Милли Меджлис
    13:03
    Фото

    Второй Международный Симпозиум "Baku Steel Art" стартовал в Баку

    Бизнес
    Лента новостей