İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Audiovizual Şura MTV-nin cərimələnməsi üçün məhkəməyə müraciət edib

    Media
    • 27 oktyabr, 2025
    • 12:59
    Audiovizual Şura MTV-nin cərimələnməsi üçün məhkəməyə müraciət edib

    Audiovizual Şura qohumlararası nikahla bağlı toy şənliyi yayımladığına görə MTV kanalı barəsində protokol tərtib edərək cərimə olunması üçün məhkəməyə müraciət edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Şura məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, oktyabrın 22-də telekanalın efirində saat 20:31-21:24 arasında yayımlanan "Toya gəlmişik" proqramı zamanı "Uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında" qanunun müvafiq maddəsinin tələbi pozulub. Çünki verilişin yayımı zamanı bölgələrin birində keçirilmiş, qohumların (xalaqızı və xalaoğlunun) toy məclisi nümayiş etdirilib.

    Məlumatda MTV kanalının aid olduğu "MUZ TV Azərbaycan" MMC-nin səlahiyyətli nümayəndəsinin oktyabrın 24-də bununla bağlı Audiovizual Şuraya dəvət edildiyi vurğulanıb.

    Xatırladaq ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə əsasən bu pozuntuya görə hüquqi şəxslər 3 min manatdan 4 min manatadək məbləğdə cərimə edilir.

    Audiovizual Şura MTV qohum evliliyi cərimə Məhkəmə

    Son xəbərlər

    13:17

    Gümrüdəki etiraz aksiyasından sonra 41 nəfər barəsində cinayət işi açılıb

    Region
    13:14

    Yannik Sinner karyerası boyu 50 milyon dollar qazanan 8-ci tennisçi olub

    Fərdi
    13:06

    Ortamüddətli perspektivdə Ermənistanın dövlət borcunun ÜDM-in 54 %-nə qədər artması gözlənilir

    Region
    13:01
    Foto

    "Baku Steel Art" 2-ci Beynəlxalq Metal Simpoziumu öz işinə başlayıb

    Biznes
    13:00

    Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi vətəndaş qəbulu keçirəcək

    Daxili siyasət
    12:59

    Audiovizual Şura MTV-nin cərimələnməsi üçün məhkəməyə müraciət edib

    Media
    12:54

    Qırğızıstan Prezidenti Mərkəzi Asiya və ABŞ liderlərinin sammitində iştirak edəcək

    Region
    12:52

    Bakıdan şəhərlərarası daşımalar üzrə avtobus parkının 35 %-i yenilənib

    İnfrastruktur
    12:49
    Foto

    Milli Məclisdə beynəlxalq parlament konfransı keçiriləcək

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti