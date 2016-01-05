Баку. 5 января. REPORT.AZ/ ASAN Radio объявило о приеме на вакантные рабочие места.

Как сообщили Report в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики, вакантными являются должности ведущего, редактора, корреспондента, технического работника, специалиста по маркетингу.

Заинтересованные лица могут отправить CV по адресу: info@asanradio.az.

Отобранные кандидаты 18 января будут приглашены на собеседование.