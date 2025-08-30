    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам российско-украинская война

    AnewZ представил фильм о Среднем коридоре и глобальной инициативе "Пояс и путь"

    • 30 августа, 2025
    • 20:26
    AnewZ представил фильм о Среднем коридоре и глобальной инициативе Пояс и путь

    Телеканал AnewZ представил документальный фильм, посвященный инициативе "Один пояс - один путь" и растущей роли Среднего коридора в глобальной экономике.

    Как сообщает Report, съемочная группа телеканала посетила четыре города, в том числе Сиань, где начинается древний Шелковый путь и современный маршрут в направлении Среднего коридора. Фильм раскрывает стратегическое значение Китая в мировой экономике и подчеркивает ключевую роль Азербайджана как транспортного и энергетического узла, соединяющего Восток и Запад.

    Автор фильма, тележурналист Анастасия Лаврина, отметила, что во всех встречах и интервью в Китае неизменно подчеркивалась важность Азербайджана как стратегического партнера.

    "Наш проект показывает не только новые транспортные коммуникации, но и более широкий контекст - геополитические изменения, новые альянсы и трансформацию международной торговли. В Китае особо выделяют именно роль Азербайджана в успешной реализации Среднего коридора", - подчеркнула Анастасия Лаврина.

    Документальный фильм позволяет зрителю увидеть, как глобальные инициативы формируют будущее мировой экономики и дипломатии, а также проследить, каким образом сотрудничество Китая и Азербайджана становится частью новой реальности международных связей.

