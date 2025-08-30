    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    "AnewZ" Orta Dəhliz və "Kəmər və Yol" təşəbbüsü haqqında filmi təqdim edib

    Media
    • 30 avqust, 2025
    • 21:04
    AnewZ Orta Dəhliz və Kəmər və Yol təşəbbüsü haqqında filmi təqdim edib

    "AnewZ" telekanalı "Kəmər və Yol" təşəbbüsü və Orta Dəhlizinin qlobal iqtisadiyyatda artan roluna həsr olunmuş sənədli filmi təqdim edib.

    "Report" xəbər verir ki, telekanalın çəkiliş qrupu qədim İpək Yolunun başladığı və Orta Dəhlizə doğru müasir marşrutu əhatə edən Sian daxil olmaqla, dörd şəhərdə olub. Film Çinin qlobal iqtisadiyyatdakı strateji əhəmiyyətini ortaya qoyur, Azərbaycanın Şərqlə Qərbi birləşdirən nəqliyyat və enerji qovşağı kimi əsas rolunu vurğulayır.

    Filmin müəllifi, telejurnalist Anastasiya Lavrina Çində keçirilən bütün görüşlərdə və müsahibələrdə Azərbaycanın strateji tərəfdaş kimi əhəmiyyətinin daim vurğulandığını qeyd edib.

    "Bizim layihəmiz təkcə yeni nəqliyyat kommunikasiyalarını deyil, həm də daha geniş konteksti - geosiyasi dəyişiklikləri, yeni ittifaqları və beynəlxalq ticarətin transformasiyasını göstərir. Çində onlar Orta Dəhlizin uğurla həyata keçirilməsində Azərbaycanın rolunu xüsusilə vurğulayır", - A.Lavrina vurğulayıb.

    Sənədli film tamaşaçıya qlobal təşəbbüslərin dünya iqtisadiyyatının və diplomatiyasının gələcəyini necə formalaşdırdığını görməyə, Çin və Azərbaycan arasında əməkdaşlığın beynəlxalq münasibətlərin yeni reallığının bir hissəsinə necə çevrildiyini izləməyə imkan verir.

    \"AnewZ\" Orta Dəhliz və \"Kəmər və Yol\" təşəbbüsü haqqında filmi təqdim edib

    Orta Dəhliz  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Foto
    Video
    AnewZ представил фильм о Среднем коридоре и глобальной инициативе "Пояс и путь"

    Son xəbərlər

    21:43

    Azərbaycanın müdafiə naziri Türkiyədə hərbi məktəblərin buraxılış mərasimlərində iştirak edib

    Hərbi
    21:37

    İsrailin hücumu nəticəsində Husi hökumətinin üzvləri ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    21:36

    Tramp Rusiya, ABŞ və Ukrayna sammitinin baş tutacağına əmindir

    Digər ölkələr
    21:32

    Cəlilabadda 46 yaşlı kişi bıçaqlanıb

    Hadisə
    21:29

    İtkin düşən gəncin anası: Biz ailə olaraq soyadımızı oğlumuzun adı ilə dəyişmişik

    Xarici siyasət
    21:21
    Foto

    Naxçıvanda kikboks üzrə döyüş gecəsi keçiriləcək

    Fərdi
    21:17
    Foto

    Fəridə Cabbarova: Bunlar bizim sevdiklərimizin yeganə xatirəsidir

    Xarici siyasət
    21:06

    Tom Barrak: ABŞ-nin Suriyada hakimiyyəti dəyişmək fikri yoxdur

    Dünya
    21:04
    Foto
    Video

    "AnewZ" Orta Dəhliz və "Kəmər və Yol" təşəbbüsü haqqında filmi təqdim edib

    Media
    Bütün Xəbər Lenti