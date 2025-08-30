"AnewZ" Orta Dəhliz və "Kəmər və Yol" təşəbbüsü haqqında filmi təqdim edib
- 30 avqust, 2025
- 21:04
"AnewZ" telekanalı "Kəmər və Yol" təşəbbüsü və Orta Dəhlizinin qlobal iqtisadiyyatda artan roluna həsr olunmuş sənədli filmi təqdim edib.
"Report" xəbər verir ki, telekanalın çəkiliş qrupu qədim İpək Yolunun başladığı və Orta Dəhlizə doğru müasir marşrutu əhatə edən Sian daxil olmaqla, dörd şəhərdə olub. Film Çinin qlobal iqtisadiyyatdakı strateji əhəmiyyətini ortaya qoyur, Azərbaycanın Şərqlə Qərbi birləşdirən nəqliyyat və enerji qovşağı kimi əsas rolunu vurğulayır.
Filmin müəllifi, telejurnalist Anastasiya Lavrina Çində keçirilən bütün görüşlərdə və müsahibələrdə Azərbaycanın strateji tərəfdaş kimi əhəmiyyətinin daim vurğulandığını qeyd edib.
"Bizim layihəmiz təkcə yeni nəqliyyat kommunikasiyalarını deyil, həm də daha geniş konteksti - geosiyasi dəyişiklikləri, yeni ittifaqları və beynəlxalq ticarətin transformasiyasını göstərir. Çində onlar Orta Dəhlizin uğurla həyata keçirilməsində Azərbaycanın rolunu xüsusilə vurğulayır", - A.Lavrina vurğulayıb.
Sənədli film tamaşaçıya qlobal təşəbbüslərin dünya iqtisadiyyatının və diplomatiyasının gələcəyini necə formalaşdırdığını görməyə, Çin və Azərbaycan arasında əməkdaşlığın beynəlxalq münasibətlərin yeni reallığının bir hissəsinə necə çevrildiyini izləməyə imkan verir.