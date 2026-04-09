    Айгюн Ахмедова рассказала о специфике финансовой журналистики в Азербайджане

    Медиа
    • 09 апреля, 2026
    • 17:08
    Айгюн Ахмедова рассказала о специфике финансовой журналистики в Азербайджане

    Главный редактор сайта Valyuta.az, журналистка Айгюн Ахмедова стала очередным гостем медиа-школы Report.

    Как сообщает Report, на встрече со студентами медиа-школы она рассказала о тонкостях работы журналиста в сфере финансов.

    По ее словам, представитель медиа всегда должен находиться в активном поиске, не ограничиваться работой из офиса, вести собственные расследования, создавать репортажи и интервью, а также поддерживать постоянную связь с информационными источниками.

    Главный редактор обратила внимание на то, что корреспондент, специализирующийся на финансовом секторе, должен быть морально готов к отказам в предоставлении интервью, поскольку представители бизнес-сообщества дорожат своим временем и соглашаются на общение лишь тогда, когда видят в этом выгоду для продвижения собственных брендов.

    Ахмедова также подчеркнула, что освещение экономической тематики Азербайджана в целом представляет собой достаточно сложную задачу.

    "Установление правильной коммуникации с собеседником и ожидание подходящего момента являются главными условиями успеха", - добавила она.

    Айгюн Ахмедова рассказала о специфике финансовой журналистики в Азербайджане
    Айгюн Ахмедова рассказала о специфике финансовой журналистики в Азербайджане
    Айгюн Ахмедова рассказала о специфике финансовой журналистики в Азербайджане
    Айгюн Ахмедова рассказала о специфике финансовой журналистики в Азербайджане
    Айгюн Ахмедова рассказала о специфике финансовой журналистики в Азербайджане
    Айгюн Ахмедова рассказала о специфике финансовой журналистики в Азербайджане
    Айгюн Ахмедова рассказала о специфике финансовой журналистики в Азербайджане
    Айгюн Ахмедова рассказала о специфике финансовой журналистики в Азербайджане
    Айгюн Ахмедова рассказала о специфике финансовой журналистики в Азербайджане
    Айгюн Ахмедова рассказала о специфике финансовой журналистики в Азербайджане

    Медиа-школа Report Айгюн Ахмедова Финансовая журналистика Финансовый сектор
    Baş redaktor: Jurnalist daim hərəkətdə olmalıdır

