    Baş redaktor: Jurnalist daim hərəkətdə olmalıdır

    Media
    09 aprel, 2026
    • 16:35
    Baş redaktor: Jurnalist daim hərəkətdə olmalıdır

    Jurnalist daim hərəkətdə olmalı, araşdırma aparmalı, reportajlara getməli və mənbələrlə aktiv əlaqə saxlamalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu fikirləri Valyuta.az saytının baş redaktoru, jurnalist Aygün Əhmədova Report Media Məktəbində keçirilən görüşdə səsləndirib.

    Baş redaktor çıxışında deyib ki, jurnalist yalnız ofisdə oturmamalıdır: "Əgər siz sadəcə kompüter qarşısında işləyirsinizsə, zamanla bu peşədə lazım olmayacaqsınız".

    Görüş zamanı A. Əhmədova vurğulayıb ki, maliyyə sahəsində çalışan jurnalist "yox" cavabına hazır olmalıdır. Onun sözlərinə görə, biznes adamları üçün vaxt olduqca dəyərlidir və onlar yalnız öz brendlərinə fayda verəcək müsahibələrə maraq göstərirlər.

    "Əgər təqdim olunan material qarşı tərəfə heç nə qazandırmırsa, müsahibə almaq çətinləşir", – jurnalist deyib.

    A. Əhmədova qeyd edib ki, Azərbaycanda iqtisadiyyatla bağlı yazmaq ümumiyyətlə asan iş deyil. O, əlavə edib ki, müsahiblə düzgün kommunikasiya qurmaq və münasib vaxtı gözləmək uğurun əsas şərtlərindəndir.

    Aygün Əhmədova 1990-cı ildə Bərdə rayonunda anadan olub. 2011-ci ildə Bakı Avrasiya Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirib. Jurnalistika fəaliyyətinə 2012-ci ildə "Üç nöqtə" qəzetində başlayıb. Növbəti iş yeri "Kaspi" qəzeti olub. Bir müddət sonra "Kaspi" qəzetinin "Gənclik" əlavəsinin redaktoru olaraq çalışıb. 2023-cü ilin avqust ayından Valyuta.az saytının baş redaktorudur.

    Baş redaktor: Jurnalist daim hərəkətdə olmalıdır
    Baş redaktor: Jurnalist daim hərəkətdə olmalıdır
    Baş redaktor: Jurnalist daim hərəkətdə olmalıdır
    Baş redaktor: Jurnalist daim hərəkətdə olmalıdır
    Baş redaktor: Jurnalist daim hərəkətdə olmalıdır
    Baş redaktor: Jurnalist daim hərəkətdə olmalıdır
    Baş redaktor: Jurnalist daim hərəkətdə olmalıdır
    Baş redaktor: Jurnalist daim hərəkətdə olmalıdır
    Baş redaktor: Jurnalist daim hərəkətdə olmalıdır
    Baş redaktor: Jurnalist daim hərəkətdə olmalıdır

    Report Media Məktəbi Aygün Əhmədova
    Айгюн Ахмедова рассказала о специфике финансовой журналистики в Азербайджане

    Son xəbərlər

    18:03

    Elnur Çodarov Norveçin "Valerenqa" klubunda təcrübə proqramında iştirak edir

    Digər
    17:55
    Foto

    Qazaxıstanın mədəniyyət və informasiya nazirinin müavini "Report"un fəaliyyəti ilə tanış olub

    Media
    17:53

    Media: İran və ABŞ arasında danışıqlar aprelin 11-də keçirilə bilər

    Digər ölkələr
    17:52

    Nəvaf Salam: Livan İsrailin hücumuna görə BMT TŞ-yə şikayət edəcək

    Digər ölkələr
    17:39

    "Atəşgah Həyat Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    17:39

    WUF13-ə hazırlıq çərçivəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti monitorinq ediləcək

    İnfrastruktur
    17:36

    Cəlal Qasımov: "Kapital bazarı məhduddur və özəl emitentlərin sayı azdır"

    Biznes
    17:28

    Amina Abdellatif: "Avropa çempionatında qadın cüdoçulardan gözləntilər böyükdür"

    Fərdi
    17:27

    Son illərin münaqişələri fonunda Azərbaycanın hərbi-siyasi nəticəsi fərqli model kimi diqqət çəkir - RƏY

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti