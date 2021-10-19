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Ахмед Исмаилов: Важно информировать общественность о фактах насилия

Ахмед Исмаилов: Важно информировать общественность о фактах насилия "Вопрос о доведении случаев насилия до общественности очень важен".
Медиа
19 октября 2021 г. 10:49
Ахмед Исмаилов: Важно информировать общественность о фактах насилия

"Вопрос о доведении случаев насилия до общественности очень важен".

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства по развитию медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов на тренинге на тему "Домашнее насилие в медиа плоскости".

По его словам, иногда представители СМИ не чутко подходят к вопросу прочтения новостей: "Просвещение по представлению общественности случаев насилия должно осуществляться на высоком уровне. Мы думаем, что твининг-проекты будут иметь большой успех. В то же время мы увидим опыт подхода мирового СМИ к проблеме, и будем использовать его в будущем. Агентство по развитию СМИ и в дальнейшем готово оказывать свою поддержку в этих мероприятиях. Потому что медиа - основная среда для создания коммуникации", - отметил он.

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Версия на английском языке Ahmad Ismayilov says 'important' to raise public awareness on cases of domestic violence
Версия на азербайджанском языке Əhməd İsmayılov: "Zorakılıq hallarının cəmiyyətə çatdırılması çox vacibdir"

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