Ахгари: Для углубления сотрудничества между СМИ Ирана и Азербайджана существует большой потенциал

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан и Иран намерены укрепить отношения между медиа-структурами.

Как сообщает Report, об этом заявил зампредседателя по иностранному вещанию Организации радио и телевидения Ирана Мухаммед Ахгари cегодня на пресс-конференции в Баку.

Говоря о проведенных в Азербайджане встречах, М.Ахгари сказал, что на встречах было решено создать рабочую группу, которая будет заниматься вопросом углубления сотрудничества между СМИ Ирана и Азербайджана. Он отметил, что для развития этого сотрудничества имеется большой потенциал.

Говоря о деятельности телевидения в Иране, М.Ахгари сказал, что в стране функционируют каналы на многих языках мира, а также напомнил, что с 24 мая в Иране начнет вещание канал на азербайджанском языке, который будет работать 24 часа в сутки: "Надеемся, что этот канал - Sahar Azeri - поспособствует еще большему сближению связей между Азербайджаном и Ираном, опирающихся на общую культуру и историю", - сказал он, добавив, что на встречах с официальными лицами министерства связи и высоких технологий обсуждался вопрос вещания этого канала через спутник "AzerSpace1".

Комментируя вопрос о том, какие передачи будут вещаться на этом канале, М.Ахгари сказал, что, учитывая общность между двумя странами, на канале будут показаны различные передачи на экономическую, политическую, культурную и спортивную тематику: "На канале будут освещать события, которые происходят в Иране и регионе. Мы также планируем открыть бюро этого канала в Баку и расширить деятельность Организации радио и телевидения Ирана".

М.Ахгар также сообщил, что на канале будут работать 20 профессиональных сотрудников.