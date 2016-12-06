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    Афлатун Амашов: Второе здание для азербайджанских журналистов будет сдано летом следующего года

    В настоящее время в здании идут заключительные работы

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ "В настоящее время идут заключительные работы в здании, построенном для азербайджанских журналистов на территории Сабаильского района Баку". 

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Совета прессы, депутат Афлатун Амашов

    Он отметил, что сдать квартиры журналистам в ближайшие месяцы не представляется возможным: "Квартиры будут представлены журналистам летом следующего года,  в День национальной прессы - 22 июля". 

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