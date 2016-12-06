Афлатун Амашов: Второе здание для азербайджанских журналистов будет сдано летом следующего года

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ "В настоящее время идут заключительные работы в здании, построенном для азербайджанских журналистов на территории Сабаильского района Баку".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Совета прессы, депутат Афлатун Амашов.

Он отметил, что сдать квартиры журналистам в ближайшие месяцы не представляется возможным: "Квартиры будут представлены журналистам летом следующего года, в День национальной прессы - 22 июля".