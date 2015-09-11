Залимхан Ягуб: "Мне сейчас лучше"

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Народный поэт Залимхан Ягуб продолжает получать лечение в домашних условиях.

Об этом Report сообщил сам поэт. Он отметил, что в течение 4 дней получал лечение в Центральной клинической больнице: "Мне было плохо. 4 дня находился в Центральной клинической больнице. Сейчас я дома, продолжаю лечение. Чувствую себя нормально. Питаюсь, прогуливаюсь. 5 октября вновь отправлюсь в Германию".

Напомним, что народный поэт Залимхан Ягуб в начале 2012 году был прооперирован в Германии. Обе почки народного артиста удалены.

Расходы на лечение поэта оплачиваются государством.