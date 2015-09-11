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    Залимхан Ягуб: "Мне сейчас лучше"

    Народный поэт вновь отправится на лечение в Германию

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Народный поэт Залимхан Ягуб продолжает получать лечение в домашних условиях. 

    Об этом Report сообщил сам поэт. Он отметил, что в течение 4 дней получал лечение в Центральной клинической больнице: "Мне было плохо. 4 дня находился в Центральной клинической больнице. Сейчас я дома, продолжаю лечение. Чувствую себя нормально. Питаюсь, прогуливаюсь. 5 октября вновь отправлюсь в Германию".

    Напомним, что народный поэт Залимхан Ягуб в начале 2012 году был прооперирован в Германии. Обе почки народного артиста удалены. 

    Расходы на лечение поэта оплачиваются государством. 

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