​В октябре будет отмечаться 90-летний юбилей Бахтияра Вахабзаде

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В октябре будет отмечаться 90-летний юбилей народного поэта Азербайджана Бахтияра Вахабзаде.

Об этом сообщили Report в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма Азербайджана.

По информации, юбилей поэта будет отмечаться на государственном уровне, состоится торжественная церемония.

Напомним, что по распоряжению президента Ильхама Алиева во всех регионах страны пройдут мероприятия по случаю 90-летнего юбилея Бахтияра Вахабзаде.

Вахабзаде Бахтияр Махмуд оглы родился 16 августа 1925 года в Шеки в семье рабочего. Получил образование на факультете филологии Азербайджанского государственного университета.

Б.Вахабзаде скончался в городе Баку 13 февраля 2009 года после продолжительной болезни в возрасте 83 лет.