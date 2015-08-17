 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В октябре будет отмечаться 90-летний юбилей Бахтияра Вахабзаде

    Во всех регионах страны пройдут мероприятия по случаю 90-летнего юбилея Бахтияра Вахабзаде

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В октябре будет отмечаться 90-летний юбилей народного поэта Азербайджана Бахтияра Вахабзаде.

    Об этом сообщили Report в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма Азербайджана.

    По информации, юбилей поэта будет отмечаться на государственном уровне, состоится торжественная церемония.

    Напомним, что по распоряжению президента Ильхама Алиева во всех регионах страны пройдут мероприятия по случаю 90-летнего юбилея Бахтияра Вахабзаде.

    Вахабзаде Бахтияр Махмуд оглы родился 16 августа 1925 года в Шеки в семье рабочего. Получил образование на факультете филологии Азербайджанского государственного университета.

    Б.Вахабзаде скончался в городе Баку 13 февраля 2009 года после продолжительной болезни в возрасте 83 лет. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi