Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    В Национальной библиотеке открылась выставка ко Дню восстановления независимости

    Литература
    • 18 октября, 2025
    • 12:19
    В Национальной библиотеке открылась выставка ко Дню восстановления независимости

    В Азербайджанской Национальной библиотеке открылись виртуальная и традиционная книжные выставки под названием "18 октября - День восстановления государственной независимости".

    Как сообщает Report, на виртуальной выставке представлены книги о восстановлении независимости и укреплении суверенитета, об основных этапах истории государственности, реалиях современного Азербайджана, а также статьи из периодических изданий и фотографии, посвященные Дню восстановления государственной независимости.

    На традиционной выставке посетителям предлагаются книги на азербайджанском и иностранных языках, посвященные борьбе Азербайджана за независимость, ключевым политическим событиям и общественно-политическим процессам, истории государственности и строительству независимого государства, а также достижениям, связанным с восстановлением независимости.

    День восстановления независимости выставка Национальная библиотека
    Фото
    Milli Kitabxanada Dövlət Müstəqilliyinin Bərpası Günü ilə bağlı sərgi açılıb

    Последние новости

    12:19

    В Грузии в связи с октябрьскими событиями предъявлены обвинения еще 16 лицам

    Другие страны
    12:19

    В Национальной библиотеке открылась выставка ко Дню восстановления независимости

    Литература
    12:13

    В Астане состоится второе заседание азербайджано-казахстанского Высшего межгосударственного совета

    Внешняя политика
    12:00

    Редкий бриллиант и украшения будут представлены на аукционе в Женеве

    Это интересно
    11:30
    Фото

    Состоялось открытие административного офиса посольства Азербайджана в Ватикане

    Внешняя политика
    11:24

    Мирзоян: Подача заявки Армении на вступление в ЕС зависит от многих факторов

    В регионе
    11:23

    Посольство Нидерландов поздравило Азербайджан с Днем восстановления независимости

    Внешняя политика
    11:23

    Председатель ТюркПА обсудил с Рамилем Гасаном повестку деятельности

    Внешняя политика
    11:17

    Юрий Гусев поздравил азербайджанский народ с Днем восстановления независимости

    Внешняя политика
    Лента новостей