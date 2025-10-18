В Национальной библиотеке открылась выставка ко Дню восстановления независимости

В Азербайджанской Национальной библиотеке открылись виртуальная и традиционная книжные выставки под названием "18 октября - День восстановления государственной независимости".

Как сообщает Report, на виртуальной выставке представлены книги о восстановлении независимости и укреплении суверенитета, об основных этапах истории государственности, реалиях современного Азербайджана, а также статьи из периодических изданий и фотографии, посвященные Дню восстановления государственной независимости.

На традиционной выставке посетителям предлагаются книги на азербайджанском и иностранных языках, посвященные борьбе Азербайджана за независимость, ключевым политическим событиям и общественно-политическим процессам, истории государственности и строительству независимого государства, а также достижениям, связанным с восстановлением независимости.