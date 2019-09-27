Министр: В Азербайджане готовятся предложения по регулированию цен на книги

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"Сегодня в мире наблюдается тенденция возвращения к книге".

Как сообщает Report, об этом министр культуры Абульфас Гараев сказал журналистам на открытии VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки.

По его словам, было бы желательно увеличить в Азербайджане количество книжных магазинов: "На проведенных сегодня на выставке встречах лица, занимающиеся продажей книг, сказали, что люди стали возвращаться к чтению книг. Министерство культуры тоже осуществляет новые проекты. В регионах в парках установлены книжные полки, чтобы люди могли с комфортом ими пользоваться. Это положительно сказывается на обороте книг. Например, открытый при поддержке Фонда Гейдара Алиева Бакинский книжный центр занимается этой деятельностью. Думаю, и в других городах нужно открыть такие книжные центры".

А.Гараев коснулся и вопроса цен на книги: "В связи с этим готовятся предложения".