    В Англии вышла в свет книга о Зангезурском коридоре

    Литература
    • 21 ноября, 2025
    • 13:33
    В Англии вышла в свет книга о Зангезурском коридоре

    В Англии опубликована книга под названием "Западный Азербайджан и Зангезурский коридор: История, экономика, право и региональная борьба за влияние".

    Как сообщает Report, в книге, повествующей о наиболее критическом с точки зрения геополитики регионе Южного Кавказа представлен мультидисциплинарный анализ, проведенный специалистами-исследователями в сферах истории, права, экономики и стратегии.

    Произведение исследует прошлое, настоящее и будущее Зангезурского коридора, имеющего жизненно важное значение для тюркского мира и обладающего потенциалом "изменить правила игры" с точки зрения региональной стабильности и сотрудничества.

    Редактор книги, профессор Эгейского университета Измира Вафа Курбан, подчеркнула, что в свете Победы в Карабахе книга станет ценным источником информации для ученых и политиков. В ней представлены широкие перспективы по демографическим изменениям, земельным правам и последствиям, возникающим в международном праве.

    Отметим, что книга была опубликована издательством "Cambridge Scholars Publishing".

    Лента новостей