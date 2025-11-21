В Англии вышла в свет книга о Зангезурском коридоре

В Англии опубликована книга под названием "Западный Азербайджан и Зангезурский коридор: История, экономика, право и региональная борьба за влияние".

Как сообщает Report, в книге, повествующей о наиболее критическом с точки зрения геополитики регионе Южного Кавказа представлен мультидисциплинарный анализ, проведенный специалистами-исследователями в сферах истории, права, экономики и стратегии.

Произведение исследует прошлое, настоящее и будущее Зангезурского коридора, имеющего жизненно важное значение для тюркского мира и обладающего потенциалом "изменить правила игры" с точки зрения региональной стабильности и сотрудничества.

Редактор книги, профессор Эгейского университета Измира Вафа Курбан, подчеркнула, что в свете Победы в Карабахе книга станет ценным источником информации для ученых и политиков. В ней представлены широкие перспективы по демографическим изменениям, земельным правам и последствиям, возникающим в международном праве.

Отметим, что книга была опубликована издательством "Cambridge Scholars Publishing".