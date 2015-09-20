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    Умерла знаменитая британская писательница Джеки Коллинз

    Причиной смерти автора многочисленных бестселлеров стало онкологическое заболевание

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В США в возрасте 77 лет скончалась писательница Джеки Коллинз.

    Как передает Report, причиной смерти автора многочисленных бестселлеров стало онкологическое заболевание.

    У Коллинз был рак груди, говорится в сообщении, распространённом семьёй писательницы. Она боролась со смертельной болезнью шесть с половиной лет.

    Жаклин Джилл Коллинз начала карьеру в 1968 году. Тираж её книг о жизни в Голливуде и преступном мире за прошедшие годы достиг 500 миллионов копий. Каждый из 32-х романов Коллинз попадал в список бестселлеров. В 2011 Sunday Times поставил её на пятое место в рейтинге самых богатых британских авторов с личным состоянием в 96 млн долларов.

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