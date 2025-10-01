Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Состоялась церемония открытия XI Бакинской международной книжной выставки - ОБНОВЛЕНО

    Литература
    • 01 октября, 2025
    • 12:01
    Состоялась церемония открытия XI Бакинской международной книжной выставки - ОБНОВЛЕНО

    Состоялась церемония открытия XI Бакинской международной книжной выставки.

    Как сообщает Report, в церемонии открытия приняли участие президент НАНА Иса Габиббейли, председатель комитета по культуре Милли Меджлиса Полад Бюльбюльоглу, омбудсмен Сабина Алиева, заместители министра культуры, депутаты, официальные лица, а также иностранные гости и представители медиа.

    На выставке, которая продлится неделю, планируется проведение более 220 мероприятий.

    В рамках выставки будут организованы мастер-классы для детей и взрослых, презентации книг по инклюзивности и другим актуальным темам, дни автографов, конференции, симпозиумы, конкурсы, часы чтения и музыки, а также платформы сотрудничества между субъектами книжной индустрии.

    Почетной страной-гостем выставки является Катар.

    XI Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisinin açılış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB

