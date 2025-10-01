Состоялась церемония открытия XI Бакинской международной книжной выставки - ОБНОВЛЕНО

Состоялась церемония открытия XI Бакинской международной книжной выставки.

Как сообщает Report, в церемонии открытия приняли участие президент НАНА Иса Габиббейли, председатель комитета по культуре Милли Меджлиса Полад Бюльбюльоглу, омбудсмен Сабина Алиева, заместители министра культуры, депутаты, официальные лица, а также иностранные гости и представители медиа.

На выставке, которая продлится неделю, планируется проведение более 220 мероприятий.

В рамках выставки будут организованы мастер-классы для детей и взрослых, презентации книг по инклюзивности и другим актуальным темам, дни автографов, конференции, симпозиумы, конкурсы, часы чтения и музыки, а также платформы сотрудничества между субъектами книжной индустрии.

Почетной страной-гостем выставки является Катар.

