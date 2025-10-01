İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    XI Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisinin açılış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB

    Ədəbiyyat
    • 01 oktyabr, 2025
    • 11:53
    XI Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisinin açılış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB

    XI Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisinin açılış mərasimi keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, tədbirdə AMEA prezidenti İsa Həbibbəyli, Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin sədri Polad Bülbüloğlu, Ombudsman Səbinə Əliyeva, mədəniyyət nazirinin müavinləri, deputatlar, digər rəsmilər, eləcə də ədəbiyyat nümayəndələri, xarici qonaqlar və media mənsubları iştirak ediblər.

    Açılış nitqlərində beynəlxalq sərginin davamlı keçirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb.

    Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisinin Azərbaycan üçün mədəni-elmi hadisə olduğu vurğulanıb.

    Bir həftə davam edəcək sərgidə təqdimat zonalarında, stendlərdə, konfrans otaqlarında 220-dən çox tədbirin keçirilməsi planlaşdırılır.

    Sərgidə uşaqlar və böyüklər üçün ustad dərsləri, inklüzivlik və digər aktual mövzular üzrə kitab təqdimatları, imza günləri, konfranslar, simpoziumlar, müsabiqələr, qiraət və musiqi saatları və kitab sənayesi sektorunun subyektləri arasında əməkdaşlıq platformaları təşkil ediləcək.

    Sərginin fəxri qonaq ölkəsi Qətərdir.

    XI Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisinin açılış mərasimi keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, tədbirdə Milli Məclisin üzvləri, mədəniyyət nazirinin müavinləri, digər rəsmi şəxslər, eləcə də ədəbiyyat nümayəndələri, xarici qonaqlar və media mənsubları iştirak edirlər.

    Bir həftə davam edəcək sərgidə təqdimat zonalarında, stendlərdə, konfrans otaqlarında 220-dən çox tədbirin keçirilməsi planlaşdırılır.

    Sərgidə uşaqlar və böyüklər üçün ustad dərsləri, inklüzivlik və digər aktual mövzular üzrə kitab təqdimatları, imza günləri, konfranslar, simpoziumlar, müsabiqələr, qiraət və musiqi saatları və kitab sənayesi sektorunun subyektləri arasında əməkdaşlıq platformaları təşkil ediləcək.

    XI Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi Mədəniyyət Nazirliyi ədəbiyyat
    Foto
    Состоялась церемония открытия XI Бакинской международной книжной выставки - ОБНОВЛЕНО

    Son xəbərlər

    12:33

    Münhendə partlayış törətmiş cinayətkarın valideynlərinin evində tələ-minalar aşkarlanıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    12:32

    Rusiyada alkoqoldan zəhərlənərək ölənlərin sayı 38-ə çatıb

    Region
    12:32

    Ekspert: İqlim təhlükələrinin həlli üçün strategiya lazımdır

    Ekologiya
    12:30

    FIDE reytinqi: Şəhriyar Məmmədyarov iki pillə irəliləyib

    Fərdi
    12:25

    Nazir: "Azərbaycanda ərazilərin 12 %-də müasir suvarma sistemlərindən istifadə edilir"

    ASK
    12:24

    Azərbaycana casusluqda ittiham olunan erməni konsul özünü təqsirli bilmir

    Region
    12:24

    "Azərkosmos": Fermerlər məhsulun böyümə mərhələlərini tətbiqdən izləyə biləcək

    İKT
    12:23

    İtaliya Prezidentinin Azərbaycana səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    12:22

    "Sabah" akademiyasının koordinatoru: "Klubun yüksək səviyyəli oyunçular yetişdirməsi çox vacibdir"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti