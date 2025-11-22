Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Скончался поэт Ариф Бузовналы

    Литература
    • 22 ноября, 2025
    • 11:17
    Скончался поэт Ариф Бузовналы

    Скончался поэт Ариф Бузовналы (Алиев Ариф).

    Об этом Report сообщили родственники поэта.

    Ариф Бузовналы родился 6 сентября 1972 года в поселке Бузовна в Баку.

    Он был членом различных литературных собраний, действующих в Баку и на Абшероне, в том числе собраний "Физули" и "Маджмауш-шуара".

    С 2016 года он был председателем Хазарского отделения Союза писателей Азербайджана.

    Ариф Бузовналы поэт
    Şair Arif Buzovnalı vəfat edib

