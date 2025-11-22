Скончался поэт Ариф Бузовналы (Алиев Ариф).

Об этом Report сообщили родственники поэта.

Ариф Бузовналы родился 6 сентября 1972 года в поселке Бузовна в Баку.

Он был членом различных литературных собраний, действующих в Баку и на Абшероне, в том числе собраний "Физули" и "Маджмауш-шуара".

С 2016 года он был председателем Хазарского отделения Союза писателей Азербайджана.