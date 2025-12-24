Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Президент: Мы никогда не должны забывать наших шехидов, жертв Ходжалы, гибель других невинных людей

    Внутренняя политика
    • 24 декабря, 2025
    • 17:30
    Президент: Мы никогда не должны забывать наших шехидов, жертв Ходжалы, гибель других невинных людей

    Сейчас между Арменией и Азербайджаном идет мирный процесс, и инициаторами этого процесса также были мы. Это все знают и должны знать. Первое предложение поступило от нас, авторами текста мирного договора и всех положений, включенных в него, являемся мы.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с переселившимися в город Агдам жителями.

    "Как мы можем забыть оккупацию?! Как мы можем забыть наших шехидов?! Как мы можем забыть жертв Ходжалы, гибель других невинных людей?! Мы никогда не можем и не должны это забывать", - подчеркнул глава государства.

