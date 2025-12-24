Президент: Мы никогда не должны забывать наших шехидов, жертв Ходжалы, гибель других невинных людей
Внутренняя политика
- 24 декабря, 2025
- 17:30
Сейчас между Арменией и Азербайджаном идет мирный процесс, и инициаторами этого процесса также были мы. Это все знают и должны знать. Первое предложение поступило от нас, авторами текста мирного договора и всех положений, включенных в него, являемся мы.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с переселившимися в город Агдам жителями.
"Как мы можем забыть оккупацию?! Как мы можем забыть наших шехидов?! Как мы можем забыть жертв Ходжалы, гибель других невинных людей?! Мы никогда не можем и не должны это забывать", - подчеркнул глава государства.
