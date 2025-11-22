İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    Şair Arif Buzovnalı vəfat edib

    Ədəbiyyat
    • 22 noyabr, 2025
    • 10:28
    Şair Arif Buzovnalı vəfat edib

    Qəzəlxan şair Arif Buzovnalı (Əliyev Arif) vəfat edib.

    Bu barədə "Report"a şairin yaxınları məlumat verib.

    Qeyd edək ki, Arif Buzovnalı 6 sentyabr 1972-ci ildə Bakının Buzovna qəsəbəsində anadan olub.

    O, Bakıda və Abşeronda fəaliyyət göstərən müxtəlif ədəbi məclislərin, o cümlədən "Füzuli" və "Məcməüş-şüəra" məclislərinin üzvü olub.

    2016-cı ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Xəzər bölməsinin sədri idi.

