    Digər ölkələr
    • 10 mart, 2026
    • 18:54
    İsrail Beyrutda Hizbullah obyektlərinə yeni zərbələr dalğası başladıb

    İsrail Müdafiə Ordusu Livanda "Hizbullah"ın infrastrukturuna növbəti zərbələr dalğası başladıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidməti sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb.

    "İsrail ordusu Beyrutun Dahiyə rayonunda "Hizbullah" hərəkatının infrastrukturuna zərbələr endirməyə başlayıb", - məlumatda bildirilib.

