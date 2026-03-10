İsrail Beyrutda "Hizbullah" obyektlərinə yeni zərbələr dalğası başladıb
Digər ölkələr
- 10 mart, 2026
- 18:54
İsrail Müdafiə Ordusu Livanda "Hizbullah"ın infrastrukturuna növbəti zərbələr dalğası başladıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidməti sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb.
"İsrail ordusu Beyrutun Dahiyə rayonunda "Hizbullah" hərəkatının infrastrukturuna zərbələr endirməyə başlayıb", - məlumatda bildirilib.
