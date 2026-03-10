Израиль наносит новую серию ударов по объектам "Хезболлах" в Бейруте
10 марта, 2026
- 18:44
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала очередную серию ударов по инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане.
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба в соцсетях.
"ЦАХАЛ начал наносить удары по инфраструктуре движения "Хезболлах" в районе Дахия в Бейруте", - говорится в сообщении.
