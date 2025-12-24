Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Xalq Bank выпускает облигации на 5 млн манатов

    Финансы
    • 24 декабря, 2025
    • 17:30
    Xalq Bank выпускает облигации на 5 млн манатов

    Xalq Bank готовится разместить облигации на 5 млн манатов на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ).

    Как сообщает Report, речь идет о 50 тыс. процентных, именных, необеспеченных, бездокументарных облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая.

    Подписка на ценные бумаги началась с сегодняшнего дня и продлится до 26 декабря. Они будут размещены методом открытой подписки 29 декабря и будут находиться в обращении 24 месяца. Их годовая доходность составляет 9%. Проценты будут выплачиваться ежеквартально. Андеррайтером процесса является ЗАО "Инвестиционная компания Xalq Kapital". При этом лица, желающие приобрести облигации, могут также обратиться к другим инвестиционным компаниям, являющимся членами БФБ.

    Обратный выкуп ценных бумаг эмитентом в период обращения не предусмотрен.

    "Xalq Bank" 5 milyon manatlıq istiqraz buraxır

