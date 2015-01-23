Рукописи, относящиеся к Азербайджану и хранящиеся в архивах Ватикана, будут изданы в виде книги

Баку. 23 января. REPORT.AZ В ближайшее время увидит свет книга, в которую войдут рукописи, относящиеся к Азербайджану и хранящиеся в архивах Ватикана. Об этом Report сообщил заместитель директора института рукописей им. Физули Паша Керимов.

Он заявил, что книга будет издана в форме каталога: "В книге нашли свое отражение сведения из около 100 рукописей, хранящихся в архивах Ватикана. В книгу вошли произведения Низами, Физули, Насими и других мастеров слова, написанных на азербайджанском, арабском и фарси, и хранящихся здесь". Заместитель директора отметил, что в книгу вошли также произведения до селе неизвестных авторов: "В этом числе можно указать труд Баба Гасана Ширвани об астрономии и произведение Манагифи Шейха Али Самарганди, посвященное жизни сына известного в то время азербайджанца Сейида Яхида Ширвани. Это произведение до сих пор было не известно азербайджанской науке".

Р.Керимов добавил, что книга уже отправлена в издательство "Elm və təhsil" и скоро будет напечатана.