 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Почтят память Вагифа Самедоглу

    2 февраля пройдет мероприятие в Доме-музее Самеда Вургуна

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ 2 февраля в Доме-музее Самеда Вургуна почтят память народного поэта Вагифа Самедоглу.

    Об этом Report сообщила директор музея, супруга Вагифа Самедоглу Нушаба Векилова.

    Н.Векилова отметила, что при жизни поэт всегда поддерживал молодежь: "Вагиф очень любил молодежь, поддерживал ее. Мы чтим память Вагифа в День молодежи и в основном пригласили молодежь. На мероприятие могут прийти как представители молодежи, так и все, кто считает себя молодым".

    Отметим, что 5 февраля в клубе "Натаван" Союза писателей состоится презентация посвященного Вагифу Самедоглу специального номера газеты "Каспий" ("Kaspi"). 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi