Сельджан Махсудова: Рада, что нам удалось добиться исторического результата
- 10 ноября, 2026
- 21:56
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Член сборной Азербайджана по прыжкам на батуте Сельджан Махсудова заявила, что рада историческому достижению на чемпионате мира.
Как сообщает Report, об этом спортсменка рассказала журналистам.
По ее словам, они готовились к соревнованиям на протяжении всего года.
"Я рада, что нам удалось войти в историю. В прошлом году мы с братом Максудом Махсудовым завоевали бронзу на чемпионате мира, а в этом году улучшили результат и выиграли серебро. Кроме того, мы выполнили самую сложную программу в мире. Я очень рада нашему успеху", – сказала она.
Напомним, члены сборной Азербайджана по прыжкам на батуте Сельджан и Максуд Махсудовы завоевали серебряную медаль на чемпионате мира по прыжкам на батуте и тамблингу, который проходил в китайском Нанкине.