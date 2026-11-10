Сельджан Махсудова: Рада, что нам удалось добиться исторического результата

Член сборной Азербайджана по прыжкам на батуте Сельджан Махсудова заявила, что рада историческому достижению на чемпионате мира.

Как сообщает Report, об этом спортсменка рассказала журналистам.

По ее словам, они готовились к соревнованиям на протяжении всего года.

"Я рада, что нам удалось войти в историю. В прошлом году мы с братом Максудом Махсудовым завоевали бронзу на чемпионате мира, а в этом году улучшили результат и выиграли серебро. Кроме того, мы выполнили самую сложную программу в мире. Я очень рада нашему успеху", – сказала она.

Напомним, члены сборной Азербайджана по прыжкам на батуте Сельджан и Максуд Махсудовы завоевали серебряную медаль на чемпионате мира по прыжкам на батуте и тамблингу, который проходил в китайском Нанкине.