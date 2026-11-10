Selcan Mahsudova: Yeni tarixə imza atdığımız üçün sevinirəm
- 10 noyabr, 2026
- 21:42
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Batut gimnastikası üzrə Azərbaycan milli komandasının üzvü Selcan Mahsudova yeni tarixə imza atdıqları üçün sevindiyini bildirib.
"Report" xəbər verir ki, o bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
İdmançı yarışa ilboyu hazırlaşdıqlarını qeyd edib:
"Yeni tarixə imza atdığımız üçün sevinirəm. Ötən il qardaşım Maqsud Mahsudovla dünya çempionatında bürünc medal qazanmışdıq. Bu il isə nəticəmizi yaxşılaşdıraraq gümüş medal əldə etdik. Həmçinin dünyada ən çətin proqramı nümayiş etdirdik. Buna görə çox sevinirəm".
Xatırladaq ki, Azərbaycanın batut gimnastikası üzrə milli komandasının üzvləri Selcan Mahsudova və Maqsud Mahsudov Çinin Nankin şəhərində keçirilən batut gimnastikası və tamblinq üzrə dünya çempionatında gümüş medal qazanıblar.