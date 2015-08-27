​Открылась книжная выставка по случаю юбилея Алибалы Гаджизаде

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ 28 августа видному представителю азербайджанской литературы, писателю Алибале Гаджизаде исполняется 80 лет. Как сообщает Report, по этому случаю в Национальной библиотеке открылась книжная выставка "Алибала Гаджизаде-80".

На выставке представлены изданные на азербайджанском и русском языках произведения прозаика, написанные о нем статьи, сведения о книгах, редактором которых он являлся, материалы, изданные в периодической печати и т.п.

Отметим, что Алибала Гаджизаде родился 28 августа 1935 года в биласуварском селе Агалыкенд. Писатель окончил отделение персидского языка факультета востоковедения АГУ. Он приступил к деятельности в качестве младшего научного работника в Институте народов Ближнего и Среднего Востока Академии наук Азербайджана, был переводчиком в Афганистане.

Первый его рассказ "Моя учительница" был опубликован в 1956 году в альманахе "Гянджлийин сеси" в издательстве "Ушаггенджнешр".

Славу А.Гаджизаде принесла его трилогия "Исчезнувшая" ("Иткин гелин"), по мотивам которой режиссером Лютфи Мамедбековым снят 12-серийный фильм.

А. Гаджизаде скончался в 2009 году в возрасте 74 лет.