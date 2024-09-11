От Каджаров до наших дней: "Гурдоглу" - семейная хроника длиною в 200 лет

Вышел в свет исторический роман Эльшана Рустамова "Гурдоглу", которая повествует о ключевых периодах истории Азербайджана на примере двухвековой истории семьи Гурдоглу.

Вышел в свет исторический роман Эльшана Рустамова "Гурдоглу", которая повествует о ключевых периодах истории Азербайджана на примере двухвековой истории семьи Гурдоглу.

Как сообщает Report, роман погружает читателя в жизнь рода, ставшего свидетелем судьбоносных событий Азербайджана и региона с начала XIX века.

Книга охватывает период истории эпохи Каджаров, царской России, годы советской власти до современности.

Хотя в романе описана жизнь основателя рода Ильяса Гурдоглу и его потомков, это не просто история одной семьи, но и сложный путь азербайджанского народа за последние два столетия.

Книга издана в рамках проекта "Историческое наследие: публикация романа "Гурдоглу", реализованного Общественным объединением "Центр развития молодежи" (ADDIM) при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики.

Проект поддержан в рамках концепции возвращения в Западный Азербайджан. Роман "Гурдоглу" играет важную роль в сохранении исторической памяти и ее передаче будущим поколениям.