Народный писатель Мовлуд Сулейманлы похоронен в Шамахы

Народный писатель Азербайджана Мовлуд Сулейманлы, скончавшийся накануне, похоронен в селе Керкендж Шамахинского района.

Народный писатель Азербайджана Мовлуд Сулейманлы, скончавшийся накануне, похоронен в селе Керкендж Шамахинского района.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, согласно завещанию, писателя похоронили рядом с матерью.

В церемонии похорон участвовали сотрудники министерства культуры, исполнительной власти Шамахинского района, писатели и другие представители общественности.

Мовлуд Сулейман оглу Балакишиев (Мовлуд Сулейманлы) родился 18 марта 1943 года в Западном Азербайджане – в селе Гызыл Шафаг Калининского района.

Свою трудовую деятельность Мовлуд Сулейманлы начал на Азербайджанском радио в 1968 году. В 1992-2009 годах работал заместителем председателя Азербайджанской государственной телерадиокомпании. Он также занимал различные должности на киностудии "Азербайджанфильм", в журналах "Улдуз" и "Азербайджан".

Ряд произведений Сулейманлы, в том числе "Расстроенное пиано" и "Мельница", были экранизированы, а по его сценариям были сняты фильмы, среди которых – "Выше только облака", "Похищение жениха".

Писатель был удостоен почетных званий "Заслуженный деятель искусства" и "Народный писатель", орденов "Шохрат" и "Шараф". С 2008 года являлся персональным стипендиатом президента Азербайджанской Республики.