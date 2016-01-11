 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку проходит церемония прощания с Залимханом Ягубом

    Поэт будет похоронен в 1-й Почетной аллее

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В Баку в мечети "Тезепир" проходит церемония прощания с народным поэтом Азербайджана, общественным деятелем Залимханом Ягубом.

    Как сообщает Report, на церемонии прощания участвуют известные поэты и писатели Азербайджана, деятели науки, представители культуры и искусства. 

    Поэт будет похоронен в 1-й Аллее почетного захоронения.

    Напомним, что З.Ягуб длительное время страдал от болезни почек.

    Залимхан Ягуб родился 21 января 1950 года в селе Кяпянакчи Больнисского района Грузии. 

    В 1995-2005 гг. он был депутатом Милли Меджлиса. 

    С 1994 года З.Ягуб являлся членом Комиссии по помилованию при президенте Азербайджанской Республики. 

    Он являлся автором более 20 книг. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi