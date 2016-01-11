В Баку проходит церемония прощания с Залимханом Ягубом

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В Баку в мечети "Тезепир" проходит церемония прощания с народным поэтом Азербайджана, общественным деятелем Залимханом Ягубом.
Как сообщает Report, на церемонии прощания участвуют известные поэты и писатели Азербайджана, деятели науки, представители культуры и искусства.
Поэт будет похоронен в 1-й Аллее почетного захоронения.
Напомним, что З.Ягуб длительное время страдал от болезни почек.
Залимхан Ягуб родился 21 января 1950 года в селе Кяпянакчи Больнисского района Грузии.
В 1995-2005 гг. он был депутатом Милли Меджлиса.
С 1994 года З.Ягуб являлся членом Комиссии по помилованию при президенте Азербайджанской Республики.
Он являлся автором более 20 книг.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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