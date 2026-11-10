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    Президенты Грузии и Узбекистана обсудили развитие транспортных коридоров

    В регионе
    • 10 ноября, 2026
    • 22:24
    Президенты Грузии и Узбекистана обсудили развитие транспортных коридоров

    Президент Грузии Михаил Кавелашвили и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели встречу на полях 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в турецкой Анталье.

    Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Грузии, стороны обсудили развитие стратегического партнерства между двумя странами, а также основные направления сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортной, образовательной и культурной сферах.

    Особое внимание было уделено расширению торговых связей, привлечению инвестиций и развитию сотрудничества в области туризма.

    Президенты также рассмотрели вопросы развития транспортных коридоров через Центральную Азию и возможности осуществления грузовых перевозок через европейские порты.

    В ходе встречи Кавелашвили поблагодарил Мирзиёева за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также политики непризнания оккупированных территорий страны.

    Кроме того, стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в рамках международных организаций.

    Михаил Кавелашвили Шавкат Мирзиёев Транспортные коридоры COP31
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