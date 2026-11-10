Gürcüstan və Özbəkistan prezidentləri nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafını müzakirə ediblər
- 10 noyabr, 2026
- 23:17
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Gürcüstan Prezidenti Mixail Kavelaşvili və Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev Türkiyənin Antalya şəhərində BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 31-ci sessiyası (COP31) çərçivəsində görüş keçiriblər.
"Report"un Gürcüstan Prezidentinin mətbuat xidmətinə istinadən verdiyi məlumata görə, tərəflər iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlığın inkişafını, həmçinin siyasi, ticari-iqtisadi, nəqliyyat, təhsil və mədəniyyət sahələrində əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini müzakirə ediblər.
Ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsinə, investisiyaların cəlb edilməsinə və turizm sahəsində əməkdaşlığın inkişafına xüsusi diqqət yetirilib.
Prezidentlər Mərkəzi Asiyadan keçən nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı və Avropa limanları vasitəsilə yük daşımalarının həyata keçirilməsi imkanlarını nəzərdən keçiriblər.
Görüş zamanı Kavelaşvili Gürcüstanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü, habelə ölkənin işğal olunmuş ərazilərinin tanınmaması siyasətini dəstəklədiyinə görə Mirziyoyevə təşəkkür edib.
Bundan başqa, tərəflər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.