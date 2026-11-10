Михаил Малкин: Травма помешала мне выступить лучше на чемпионате мира

Член сборной Азербайджана по прыжкам на батуте Михаил Малкин заявил, что из-за травмы не смог показать желаемый результат в личном зачете.

Как сообщает Report, об этом он рассказал журналистам.

Спортсмен отметил, что все четыре участника команды выступили хорошо. Он также рассказал о соперниках и планах на будущее.

"В командных соревнованиях все четверо выступили хорошо. А вот в личном зачете травма помешала мне показать результат, на который я рассчитывал. Соперники были очень сильными, но у нас тоже сильная команда. Уверен, что в будущем мы сможем завоевать золото", – сказал Малкин.

Напомним, Михаил Малкин принял участие в чемпионате мира по прыжкам на батуте и тамблингу, который прошел в китайском Нанкине.