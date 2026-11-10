Сибига: Украина передала партнерам предложения о перемирии в Черном море и энергетике

Украина передала международным партнерам предложения о прекращении огня с РФ в Черном море и энергетическом секторе.

Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по итогам встречи глав МИД стран G7.

По его словам, Киев выступает за деэскалацию и предлагает собственные подходы к перемирию, ожидая ответа от Москвы. Эти вопросы также обсуждаются в рамках трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби.

Сибига отметил, что среди ключевых тем переговоров - гарантии безопасности для Украины и Европы, а также возможная встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, которая, по его мнению, могла бы ускорить завершение войны.

Отмечается, что первый раунд переговоров в ОАЭ продолжался около четырех часов. По данным источников, стороны также обсудили послевоенное восстановление Украины и перспективы европейской архитектуры безопасности. Кроме того, сообщается о достижении договоренности о масштабном обмене военнопленными в ближайшее время.

Переговоры в Абу-Даби должны продолжиться 11 ноября.